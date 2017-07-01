Post Malone — американский хип-хоп артист, автор песен, продюсер и гитарист.

Post Malone в «iTunes Store».

Музыкальную карьеру начал в 2013 году. Выступает в таких жанрах как хип-хоп, R&B, трэп и клауд-рэп.

Первый широкий успех снискал в феврале 2015 года с выходом дебютного официального сингла «White Iverson», ставшим 4х платиновым в США.

Уже в августе 2015 подписал контракт с «Republic Records». После чего последовали хиты — «Go Flex», «Deja Vu» (совместно с Джастином Бибером), «Congratulations» (совместно с Quavo), «Candy Paint» и — супер-хит «Rockstar» (совместно с 21 Savage).

Август 2016 отмечен выходом дебютного мистейпа «August 26th», а уже в декабре 2016 года был выпущен первый студийный диск «Stoney», снискавший сдержанные отзывы критиков, но ставший дважды платиновым в США и поднявшийся до 4-й позиции «Billboard 200».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3969848">Stoney</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/3454418">Post Malone</a> на Яндекс.Музыке

Помимо сольного творчества, рэпер «засветился» гостем на треках watt и новозеландской дивы Лорд.