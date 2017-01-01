Группа Play

Лиза Чепель и Вася Клименко

О группе

Певцы. Работают в жанре pop, new disco, dance pop.

Детство и юность

Лиза родилась в небольшом Новомосковске в то время, как Вася — в городе-миллионнике Харькове. Оба артиста воспитывались в дружных семьях и уже в юности начали проявлять большой интерес к музыке. Лиза сочиняла детские песенки, которые сама и исполняла перед близкими и знакомыми, а в школе помогала ставить танцевальные и театральные постановки. Вася же был в юности и вовсе хулиганом, хотя, к удивлению учителей, знал все предметы на «отлично». После учебы мальчик отправлялся на курсы вокала и занимался тэквондо. Но оба исполнителя все же не решились связывать свое дальнейшее образование с музыкой. Лиза поступила на факультет театральной режиссуры, а Вася, получив золотую медаль и красный диплом, занялся менеджментом. Параллельно с основной профессией, молодые люди нашли себя и на других поприщах: Лиза стала моделью, а чуть позже и кастинг-директором конкурса красоты, а Вася – фотографом.

Творчество

Вася и Лиза познакомились на одной из фотосъемок. Они сразу поняли, что их встреча не случайна. Но творческий тандем был создан все же немного позже, когда ребята вновь случайно увиделись в Лос-Анджелесе и, обсудив свои творческие идеи, решили создать группу. Ведь Вася и Лиза уже давно чувствовали, что им безумно хочется заниматься музыкой. По возвращении на родину они создают музыкальную группу PLAY и обращаются за помощью к продюсеру — Александру Диколю, известному своим многолетним сотрудничеством с именитым режиссером Аланом Бадоевым.

Сольная карьера

Алан Бадоев стал режиссером первого клипа группы Play на песню «Хочется». В этой музыкальной работе приняли участие многие российские звезды. СМИ пестрили заголовками о том, что в поддержку новой группы именитые артисты устроили флэшмоб. Сейчас у группы Play уже три клипа-хита, которые крутятся на самых известных музыкальных телеканалах, а песни звучат на ведущих радиостанциях. Совсем скоро состоится премьера 4-го клипа, режиссером которого вновь стал Алан Бадоев.