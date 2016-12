Легенды (теперь уже во всех смыслах этого слова) мировой поп-музыки – британского певца, автора и продюсера — Джорджа Майкла — не стало 25 декабря.

Свою профессиональную карьеру музыкант начал в 1981 году в составе британского диско-поп дэута Wham!. Коллектив, просуществовавший пять лет, выпустил три успешных студийных альбома «Fantastic» (1983), «Make It Big» (1984) и «Music from the Edge of Heaven» (1986), три компиляции и тринадцать синглов, многие из которых – «Young Guns (Go for It!) «, «Wham Rap! (Enjoy What You Do)», «Bad Boys», «Club Tropicana», «Wake Me Up Before You Go-Go», «Careless Whisper», «Freedom», «Everything She Wants», «Last Christmas», «I’m Your Man», «The Edge of Heaven» и «Where Did Your Heart Go?» — стали крайне успешными.

Композиция «Careless Whisper» стала одной из самых известных в мировой поп-музыке.

В период с 1982 по сей день, коллективом было продано свыше 25 миллионов копий записей.

После Wham!, артист начинает сольную карьеру, которая стала более чем успешной. Музыкант выпустил пять студийный дисков «Faith» (1987), «Listen Without Prejudice Vol. 1» (1990), «Older» (1996), «Songs from the Last Century» (1999) и «Patience» (1984), три концертных альбома, два EP и 46 синглов.

Дебютный сольный альбом Майкла «Faith», вышедший в октябре 1987 года сделал музыканта звездой мирового масштаба, одноимённый сингл, выпущенный в том же 87-м, стал «визитной карточной» музыканта. Пластинка продалась в мире тиражом свыше 25 миллионов копий и заполучила бриллиантовый статус в США.

В 2011 году Майклу был поставлен диагноз пневмония, однако уже в конце года — 23 декабря — артист сообщил о том, что идёт на поправку.

Последний сингл легенды датируется 2014 годом. Трек под названием «Let Her Down Easy» вошёл в компиляцию «Symphonica» (2014).

«Я создал человека, которого мог бы любить мир, если предпочтут, кто мог бы реализовать мои мечты и сделать из меня звезду. И я назвал его Джорджем Майклом» (C) — Джордж Майкл.