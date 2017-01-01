Юность и детство

Денис Реконвальд родился на юге Украины, в солнечной Одессе. На протяжении всей юности молодой человек занимался танцами на профессиональном уровне. Но из-за травмы ему пришлось на некоторое время оставить хореографию. После школы Реконвальд все же решил связать себя с творческой профессией и поступил в Киевский университет театра и кино Карпенко-Карого, на факультет актерского искусства. Именно там он получил свою первую серьезную роль в художественном фильме «Давай танцуй!», который, кстати, выйдет уже в этом году. Но, как признается сам Денис, он всегда хотел стать музыкантом.

Творчество

В мае 2017 года у Дениса Реконвальда вышел клип «Затуманила», режиссером которого стал именитый режиссер Станислав Морозов (Макс Фадеев, группа Серебро, Анна Седокова, группа PLAY и тд). В музыкальном видео показана история взаимоотношений между девушкой и парнем через хореографию, так называемый «танец жизни». Сейчас молодой человек часто выступает на сцене и радует зрителей своими песнями. Денис Реконвальд позиционирует себя, как мультиартист, так как молодой человек не только поет. Он пишет музыку, поет и играет в кино.