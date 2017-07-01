Иван Александрович Алексеев, он же — Noize MC — российский альтернативный музыкальный исполнитель, автор песен и актёр.

Noize MC в iTunes.

Музыка артиста совмещает в себе такие жанры как рэп, хип-хоп, рок, рэп-рок, альтернативный хип-хоп, рэпкор, панк-рок и альтернативный рок.

Noize MC в Google Play.

В 1997 участвует в записи альбома группы V.I.P. «Думать о тебе».

В 2003 году входит в состав коллектива Protivo Gunz, песни которого имели успех благодаря сети Интернет. В тоже время появляются дебютные демо-версии треков сольного творчества Noize MC.

Музыкант участвует в различных хип-хоп батлах и клубных мероприятиях, параллельно гастролируя с командой «Сникерс Урбании», на выручку от выступлений с которой делаются первые профессиональные записи.

Одним из дебютных хитов музыканта стал трек «Песня для радио», который получил ротации на «Муз-ТВ» и «DFM».

На данный момент в «копилку» Noize MC входит семь студийных и пять концертных альбомов, два саундтрека и два сборника, три видеоальбома и шесть макси-синглов.

Noize MC (концертный состав): Иван «Noize MC» Алексеев, Александр «Кислый» Кислинский, Максим Крамар, Шот aka «DJ Stufford» и Григорий «Грэгор» Карпов.

В 2008 году, артист снялся в главной роли в известной кинокартине «Розыгрыш».

Нельзя не отметить, что Иван также известен своей активной гражданской позицией.

На днях состоялся релиз крайнего макси-сингла музыканта «Коррозия хип-хопа».