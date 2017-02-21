20 апреля в петербургском клубе «A2 Green Concert» выступит британская рок-группа White Lies.Трио из Восточного Лондона, чей дебютный альбом незамедлительно попал на первое место UK Album Chart, возвращается в Санкт-Петербург уже этой весной. Коллектив отыграет не только старый материал, но и представит слушателям свой новый альбом «Friends», вышедший в октябре 2016 года. Музыкальные критики сравнивали пост-панк коллектив White Lies с такими группами как: Joy Division, Interpol и Editors, а также с Arcade Fire и The Killers. Но за 10 лет упорной деятельности White Lies выработали свой собственный и уникальный стиль, который так обожают их преданные фанаты.

Билеты доступны в кассе клуба по адресу: Санкт-Петербург, Проспект Медиков, 3 (ст.метро Петроградская)

