15 и 16 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдёт уже третий по счету фестиваль от крупнейшей социальной сети «Вконтакте» — VK Fest 2017. Организаторы объявили состав участников: На музыкальных сценах фестиваля Северной столицы выступят более 40 популярных артистов: Мумий Тролль и Би-2, Мот и L’One, Каста и Miyagi & Эндшпиль, Little Big и Big Russian Boss, Manizha и IOWA, Estradarada, Макс Барских, Jah Khalib, Елена Темникова, Дельфин, Noize MC, LOBODA и многие другие исполнители, а также впервые на сцене Радио Рекорд в качестве хэдлайнеров выступят мировые звезды Pendulum и Yellow Claw. При этом состав выступающих обновляется.

Пространство парка в этом году будет поделено на 19 тематических площадок по интересам: «Музыка», «Блогеры», «Лекторий», «Компьютерные игры», «Косплей», «Благотворительность», «Мода и красота», «Еда», «Экстрим», «Игры», «Спорт», «Инновации», «Маркет», «Искусство», «Драйв», «Юмор» и «Детям». К уже знакомым зонам добавятся две новые — «Зеленая зона» и «Знакомства».

Хэдлайнерами зоны «Блогеры» станут Сергей Дружко, YanGo, Николай Соболев, Wylsacom LizzzTV, Анна Седокова и другие звёзды интернета. По традиции одними из главных участников фестиваля будут легендарные сообщества ВКонтакте: MDK, IGM, Лентач, Подслушано.

На VK Fest вас ждут разнообразные мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе, компьютерные турниры, конкурсы косплееров и сотни других развлечений от Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, телеканалов ТНТ и Матч ТВ, Comedy Club, Sony PlayStation, Blizzard, Warner, Epic, Bandai Namco, РФПЛ, Love Radio, Radio Energy и других организаций и компаний. Организаторы VK Fest — Команда ВКонтакте и Радио Рекорд. В прошлом году фестиваль посетили свыше 70 000 человек. Фестиваль откроет новые возможности для творчества, а каждый пользователь сможет стать не только зрителем, но и участником VK Fest 2017.

Билеты и подробную информацию можно получить в официальном сообществе ВКонтакте: vk.com/fest.