Спустя четыре года, 15 марта в Санкт-Петербурге, на сцене «Сибур Арена» состоится возвращение одного из самых известных рок-мюзиклов. Постановка «Моцарт» представляет собой избранные музыкальные номера из известного французского мюзикла о жизни Вольфганга Амадея Моцарта. «Mozart L’opéra Rock le Concert» будет представлен оригинальным, золотым составом мюзикла. Микеланджело Лаконте (Mikelangelo Loconte), исполняющий роль Волфганга Амадея Моцарта, Флоран Мот (Florent Mothe), поющий партию Сальери, а также Солаль (Solal), Маэва Мелин (Maeva Meline), Мелисса Марс (Melissa Mars), Диан Дассини (Diane Dassigny) – представят публике яркое, красочное зрелище, сохранившее стиль и утонченность эпохи. А энергичные, драйвовые рок-мелодии, наряду с симфоническими, привлекут не только фанатов мюзикла, но и поклонников рок-музыки. Французский мюзикл «Mozart. L’Opera Rock», премьера которого состоялась в Париже в сентябре 2009 года, получил огромный успех – первое место по количеству проданных билетов (около 1,5 миллиона зрителей) и «бриллиантовый» статус за более чем 800 тысяч проданных копий альбома. Также после сезона спектаклей в Париже, труппа произвела фурор на церемонии награждения радио NRJ, получив три статуэтки NRJ Music Awards: лучшая группа-дуэт-труппа, песня года (Флоран Мот — «L’Assasymphonie»), франкофонное открытие года – Флоран Мот.

Успей приобрести билеты на грандиозный, яркий и зрелищный рок-мюзикл нашего времени в кассе концертного зала «Сибур Арена» по адресу: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8 (ст.метро «Крестовский остров»).