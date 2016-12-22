Традиционная новогодняя солянка Светланы Сургановой на исходе 2016го случится 25 декабря в 20:00 в клубе The Place.

По сложившемуся уже обычаю коллектив подводит итоги года в музыкальном смысле для самого себя и почитателей таланта группы. Будут звучать как последние композиции из свежих альбомов, таких, как «Миру мир», так и давно знакомые, старые-добрые полюбившиеся хиты. Можно быть уверенными, что и без сюрпризов не обойдётся. Например, зазвучат почти позабытые песни ещё времён «Ночных снайперов», а то и коллектива «Нечто иное», в котором Светлана и ее давний друг, а по совместительству гитарист Валерий Тхай играли свой андеграундный лёгкий рок в далёкие 90-е. Также любители «Сургановой и Оркестра» или просто хорошей качественной музыки могут надеяться на акустику в исполнении солистки или скрипичные мелодии. Нарушать предчувствие чего-то необычного предположениями не хочется, остаётся затаить дыхание в ожидании предновогоднего праздника замечательной атмосферной музыки, который, напоминаем, состоится 25 декабря в 20:00 в клубе The Place по адресу улица Маршала Говорова, 47.