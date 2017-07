6 июля в рамках Roof Music Fest пройдет традиционный летний концерт SunSay на крыше!

Проект Sunsay был основан в 2007 году вокалистом группы 5’nizza, Андреем Запорожцем. За это время было выпущено 5 альбомов, отыграно сотни концертов и вдохновлены миллионы людей – жанры сплетались и перемешивались, представляя случайным слушателям и искушенным меломанам то, что называют world music.

6 июля SunSay выступит на крыше DOT, концерт станет уже четвертым выступлением группы на Roof Music Fest. Приготовьтесь подняться выше головы и дальше неба, узнать, что love is the only way, а время – мираж.

6 июля, 20:00, крыша DOT, Кожевенная линия, 30

Билеты: roofmusicgroup.ru