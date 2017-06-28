23 июля в клубе RED состоится «Летний концерт» группы «Валентин Стрыкало».

Творческий путь группы «Валентин Стрыкало» начался с Интернет-шуток, собиравших миллионы просмотров на YouTube. Забавные песенки воображаемого провинциального исполнителя переросли во вполне взрослый рок-проект с Юрием Капланом в качестве идеолога, фронтмена и героя девичьих грёз.

Вымышленный персонаж Юрия Каплана вмиг обрел признание авторитетных СМИ: «Forbes» включил его в первую тройку артистов, прославившихся в интернете, «Русский пионер» назвал Стрыкало главным голосом поколения WEB 2.0., а «GQ» удостоил звания самого модного тренда года. Многие федеральные каналы заговорили о самородке, а хиты «На Кайене» и «Наше лето» вышли в радиоэфир.

В 2011 году группа «Валентин Стрыкало» была награждена премией «Золотая горгулья» от клуба «16 тонн» в номинации «Лучший ВИА года».

Покоривший своим образом застенчивого парня из глубинки 23 июля в клубе RED группа «Валентин Стрыкало» исполнит свои зажигательные хиты в “Летнем концерте”.

Билеты: Пономиналу.ру