Известная британская певица и фотомодель Софи Эллис-Бекстор выступит 4 марта в 20:00 в клубе «Aurora Concert Hall» в Санкт-Петербурге, где презентует свой новый альбом «FAMILIA».

Дочь актрисы и телеведущей и продюсера начала свою музыкальную карьеру в качестве вокалистки инди-рок группы The Audience в 1997 году. Группы выпустила всего один одноименный альбом и распалась. Певица пробовала себя в написании книг и модельном бизнесе, но вскоре вновь вернулась к музыке. Прорывом в сольной карьере певицы стал 2000-й год. Именно тогда венецианский диджей Кристиано Спиллер предложил Софи записать вокал до его трека «Groovejet», который уже был популярен в ночных клубах. В 2001 году вышел дебютный сольный альбом Софи Эллис-Бекстор под названием «Read My Lips», записанный в стиле поп, танцевальной и электронной музыки.



Красивая, гордая, смелая, Софи Эллис-Бэкстор уже более 16-ти лет вдохновляет своим сольным творчеством ценителей синти-попа, данс-попа, нью-диско и других смежных стилей. Обновлённый имидж Софи стал ещё более ярким и провокационным, трек-лист обогатился и быстрыми, и раздумчивыми философскими композициями.

4 марта в клубе «Aurora Concert Hall» обладательница бархатного голоса Софи Эллис-Бекстор представит свой новый шестой альбом «FAMILIA». Билеты доступны в кассе клуба по адресу: Пироговская наб., 5/2, Санкт-Петербург