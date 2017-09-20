Нынешний год для рок-группы СЛОТ – сплошной праздник! В марте коллектив отметил свое 15-летие на сцене громким концертом в Петербурге. И спустя множество концертов в рамках тура и выступлений на летних фестивалях, 20 октября СЛОТ снова возвращаются в Северную столицу в клуб Aurora Concert Hall для того, чтобы отметить 10-летний юбилей третьей пластинки «Тринити», подарившей музыкальному миру легендарный гимн 2007 года – «Мертвые звезды», а также детективный боевик – «Они убили Кенни»!

Стоит отдельно отметить и второй повод для праздничного забойного тоста — это выпуск долгожданного концертного DVD «#RedLive», запись которого проходила во время московской презентации седьмого альбома «Septima» в клубе Red съёмочной группой ALL STAR TV. Примечательно, что свой последний концертный диск СЛОТ выпустили в ещё далёком 2008 году во время тура в поддержку альбома… «Тринити»! Так что любители скоротать вечер просмотром концерта уже этой осенью смогут пополнить свою видео-коллекцию новым артефактом.

Группа СЛОТ ждет тебя, чтобы зажечь вместе 20 октября в 20:00 в клубе Aurora Concert Hall. Билеты можно приобрести в кассе клуба по адресу: Пироговская наб., 5/2