15 лет, 13 музыкантов, 7 альбомов, миллионы поклонников и тысячи концертов в России и за рубежом, и все это – группа СЛОТ!

Популярная рок-группа запускает широкое празднование своего пятнадцатилетия с большого сольного концерта, который состоится 7 марта в петербургском клубе«Aurora Concert Hall». В этот вечер гремучий коктейль с маркировкой «15» вырвется наружу в киловатты фирменного звука, самые огненные хиты и «топовые» баллады, «слэм» и «стэйдж дайвинг».

Игорь «КЭШ» Лобанов: «Время творит с нами пугающие вещи. С одной стороны, мы даже становимся лучше, а с другой стороны самого времени у нас меньше. К чёрту подведение черт и планирование с чертежами. Мы просто соберёмся, чтобы зафиксировать этот миг между прошлым и будущим, как бы сделаем фотографию, которую можно будет сразу сжечь, но хотя бы на секунду мы задержим на ней свой взгляд.»



Дария «НУКИ» Ставрович: «Пятнадцать лет — бунтарский возраст! Много всего происходит впервые, жизнь ещё полна тайн, запретов и это очень будоражит. Мечты и цели — есть синонимы. Все, что нельзя — особенно желанно!

В отличие от человеческого возраста, возраст группы привлекателен тем, что это такие пятнадцать, когда все хочется и все можно! Да будет так!»

СЛОТ всегда неразрывно связан с цифровым миром, а вся сумма произошедшего за историю существования коллектива неизменно превратится, как и в знаменитом магическом квадрате, в число «15», которое в нумерологии принято считать счастливым. Все эти факты констатируют то, что это событие пропустить просто нельзя, а пока берите ручки и записывайте в свои календари: 7 марта, клуб «Aurora Concert Hall», юбилейное шоу группы СЛОТ!