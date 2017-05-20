Лето уже вот-вот наступит в нашей Северной столице! Чем не повод бросить серые будни и умчать в красивый и невероятный город на Неве? У вас есть прекрасная возможность провести теплый вечер под красивую музыку, любуясь на разводные мосты Петербурга. С 20 мая теплоход «ROCK HIT NEVA» открывает навигацию на Неве двух часовым рейсом с концертом золотых хитов из репертуара легендарного Джо Кокера. После которого, также будет запущен танцевальный рейс-концерт под разводными мостами с участием группы Северяне. 26 мая на теплоходе состоится концерт посвященный The Rolling Stones и нестареющим хитам популярных британцев — «Британское вторжение». 27 мая — группа Greenriver под разводными мостами. «Снова субботний концерт… И ночь хороша словно сказочный сон» — самому питерскому хиту Александра Смирнова «Товарищ сержант, два часа до рассвета» в этом году 20 лет. ROCK HIT NEVA будет работать каждую неделю с четверга по воскресенье. На теплоходе не проводят скучные экскурсии, здесь состоятся музыкальные вечера в тёплой кают-компании под разводными мостами Петербурга. Жители и гости города смогут не только послушать концерт любимой группы, но и прокатиться во время него по Неве и Финскому заливу.