Бывшие резиденты культового лейбла «Warp Records», классики таких жанров, как трип-хоп и эйсид джаз, возвращаются в Санкт-Петербург. На этот раз группа исполнит свой классический альбом «Prince Blimey», которому недавно исполнилось 20 лет.

Red Snapper — одна из групп, сумевших найти идеальный баланс между «живым» и электронным саундом: гитара, барабаны, контрабас и саксофон органично вплетены в трепещущее электронное полотно. Хотя их музыку сложно назвать танцевальной, скучать на концерте не придётся: команда звучит очень мощно и уверенно, а страстная манера игры на контрабасе Али Френда вряд ли оставит вашу девушку равнодушной.

Red Snapper выступят 23 июня на «Эрарта Сцене», билеты можно купить здесь: erarta.com

Фото: Алексей Курепин