10 октября в клубе Aurora Concert Hall в Петербурге выступит шведская прогрессивная метал-группа Opeth. Музыканты представят свой двенадцатый студийный альбом «Sorceress», вышедший в прошлом году. Умение создать сложный, но легко воспринимаемый и непредсказуемый в своем развитии материал заставляет ждать каждый новый альбом этой группы с большим нетерпением. В какой-то мере альбом «Sorceress» отражает происходящее с группой Opeth вообще: на протяжении своих 12 альбомов коллектив изучил массу жанров, сращивая их самым нетривиальным образом, а здесь, похоже, окончательно представил слушателям свое видение целого жанра.

Opeth образовались в 1990-ом году в Стокгольме. Дебютный альбом группы «Orchid» вышел в 1995-ом году, который называли «блестящим», «поразительно уникальным» и «выходящим далеко за рамки прогрессивно-эпического / смертельно чудовищным, источая равные части красоты и жестокости». Мировую известность Opeth получили только в 2006 году, выпустив восьмой альбом «Ghost Reveries», занявший 84 –ю строчку в чарте «Billboard».

Билеты можно купить здесь или в кассе клуба Aurora Concert Hall по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 5к2