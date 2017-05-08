20 мая в петербургском концертном зале Aurora Concert Hall выступит Нуки. Вокалистка группы СЛОТ, участница пятого сезона шоу «Голос» и лидер собственной сольной формации НУКИ – Дария «Нуки» Ставрович представит питерским поклонникам свой новый сольный мини-альбом под названием «АУ». В новый EP вошло три песни: «Продолжаем движение», «Временная» и, собственно, «Ау». И конечно же, помимо новых песен Даша, ставшая сенсацией последнего «Голоса» и собравшая миллионы просмотров своих выступлений в проекте, исполнит и любимые песни с предыдущих сольных альбомов. «Бойся времени, упустить момент, стать растением, среди голых стен..». Не бойся, не упусти шанс услышать и увидеть мощную энергетику Нуки лично, 20 мая в 20:00 в Aurora Concert Hall. Билеты доступны в кассе клуба по адресу: СПб, Пироговская набережная, 5/2



