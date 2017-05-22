В нынешнем году «Наше радио» отмечает годовщину вещания в славном городе Нижнем Новгороде. В честь этого события радиостанция вместе с агентством Clever Smile решили организовать большой праздник русского рока под открытым небом — фестиваль «Нашвилл».

Хедлайнерами предстоящего опен-эйра стали: вновь уходящий в сторону рока Noize MC; группа Сплин с программой из своих лучших хитов и группа Мумий Тролль Ильи Лагутенко, отмечающая двадцатилетие записи дебютного альбома «Морская». Также на главной сцене выступят группы Биртман, КняZz и Animal ДжаZ/

Кроме основной сцены, на «Нашвилле» организуют площадку для молодых музыкантов, а также зоны для спортивных и других активностей и, конечно же, маркет с фудкортом — всё, что нужно для хорошего летнего фестиваля.

Праздник замечательной музыки под названием «Нашвилл» пройдет на нижегородском стадионе «Труд» 3 июня, билеты можно приобрести тут.