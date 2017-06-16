Большое Завидово Тверской области уже готовится принять меломанов со всей страны на крупнейший ежегодный фестиваль «Нашествие-2017». С 2008 года мероприятие проводится в Тверской области в начале июля, и 2017 год не стал исключением — масштабный музыкальный взрыв состоится 7,8 и 9 июля.
НАШЕСТВИЕ — это мультиформатный фестиваль, на котором можно послушать качественную музыку в исполнении как легендарных, так и начинающих музыкантов, увидеть множество шоу-программ и зарядиться энергией лета на целый год.
Уже известны особенности и программа фестиваля. Организаторы сумели приготовить массу сюрпризов для любителей отдыха под открытым небом и не забыть про традиции.
Что касается программы, то «Нашествие-2017» действительно примет на себя колоссальный поток легендарных исполнителей, среди которых Найк Борзов, «Несчастный случай», Дельфин, «Сплин», ДДТ, «Алиса» и многие другие. К вашему вниманию предлагаем полный список групп, утвержденных НАШИМ Радио на сегодняшний день:
[AMATORY]
100Rage
25/17
7Б
Animal Джаz
Casual
Deform
F.P.G.
Good Times
Jack Action
Krava
Lori!Lori!
Louna
Lumen
Mordor
Pravada
Radio Я
ROTOFF
Stigmata
Tattooin
Tequilajazzz
The HATTERS
Total
Trubetskoy
Urban Strip
Алиса
Ангел НеБес
АнимациЯ
Аффинаж
Бахыт Компот
Биртман
Браво
Бригадный подряд
Виктор
Виктор Виталий
Вячеслав Бутусов
Гарик Сукачёв & «Бригада С
Гений
ГильZа
Глеб Самойлов и The Matrixx
Дайте Два
ДДТ
Дельфин
ДМЦ
Другой ветер
Инкогнито
Калинов Мост
Кипелов
КняZz
Конец Фильма
Копенgageн
Кукрыниксы
Кукумбер
Лучший Самый День
Мельница
Мехико
Моды
НАИВ
Найк Борзов
Нейромонах Феофан
Несчастный случай
НОМ
Обе-рек
Операция Пластилин
Пикник
Пилот
План Ломоносова
Площадь Восстания
Погружение
Радиограмма
Родион Газманов
Сансара
Северный Флот
Сергей Бобунец
СерьГа
СЛОТ
Сплин
Стимфония
Суп Харчо
Сурганова и Оркестр
Танцы Минус
Твердый ЗнакЪ
Уматурман
Ундервуд
Черный Кофе
Чиж & Co
Из нововведений сразу бросается в глаза отказ организаторов от уже привычного для всех деления сцен — в 2017 году артисты выступят на одной большой сцене. Для удобства она будет увеличена в размерах, а также оснащена большими плазменными экранами и новым музыкальным оборудование, которое сделает звук еще громче и качественнее. Помимо этого, в пределах фестиваля будут проводиться лекции, конкурсы, пилотажные зрелища, исторические реконструкции, можно будет посетить музей, театр и кино и, конечно, ЗАГС.
Из уже устоявшихся за долгие годы традиций зрители увидят палаточные городки, которые в этот раз разделятся на «Ленинград», «Москву» и «Свердловск», смогут оценить качество инфраструктуры в полевых условиях, услышать любимые группы, а также без проблем добраться до места проведения фестиваля как на личном, так и на общественном транспортах по специально проложенным маршрутам.
Главное приключение года не оставит без эмоций никого, кто решит обменять скучные три дня городской рутины на сногсшибательные впечатления. К чему слова? Билеты уже давно на сайте www.nashestvie.ru.
Кстати, организаторов тоже нужно знать, но тут без изменений — «НАШЕ Радио».
Фото: Anton Belickiy
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