Большое Завидово Тверской области уже готовится принять меломанов со всей страны на крупнейший ежегодный фестиваль «Нашествие-2017». С 2008 года мероприятие проводится в Тверской области в начале июля, и 2017 год не стал исключением — масштабный музыкальный взрыв состоится 7,8 и 9 июля.

НАШЕСТВИЕ — это мультиформатный фестиваль, на котором можно послушать качественную музыку в исполнении как легендарных, так и начинающих музыкантов, увидеть множество шоу-программ и зарядиться энергией лета на целый год.

Уже известны особенности и программа фестиваля. Организаторы сумели приготовить массу сюрпризов для любителей отдыха под открытым небом и не забыть про традиции.

Что касается программы, то «Нашествие-2017» действительно примет на себя колоссальный поток легендарных исполнителей, среди которых Найк Борзов, «Несчастный случай», Дельфин, «Сплин», ДДТ, «Алиса» и многие другие. К вашему вниманию предлагаем полный список групп, утвержденных НАШИМ Радио на сегодняшний день:

[AMATORY]

100Rage

25/17

7Б

Animal Джаz

Casual

Deform

F.P.G.

Good Times

Jack Action

Krava

Lori!Lori!

Louna

Lumen

Mordor

Pravada

Radio Я

ROTOFF

Stigmata

Tattooin

Tequilajazzz

The HATTERS

Total

Trubetskoy

Urban Strip

Алиса

Ангел НеБес

АнимациЯ

Аффинаж

Бахыт Компот

Биртман

Браво

Бригадный подряд

Виктор

Виктор Виталий

Вячеслав Бутусов

Гарик Сукачёв & «Бригада С

Гений

ГильZа

Глеб Самойлов и The Matrixx

Дайте Два

ДДТ

Дельфин

ДМЦ

Другой ветер

Инкогнито

Калинов Мост

Кипелов

КняZz

Конец Фильма

Копенgageн

Кукрыниксы

Кукумбер

Лучший Самый День

Мельница

Мехико

Моды

НАИВ

Найк Борзов

Нейромонах Феофан

Несчастный случай

НОМ

Обе-рек

Операция Пластилин

Пикник

Пилот

План Ломоносова

Площадь Восстания

Погружение

Радиограмма

Родион Газманов

Сансара

Северный Флот

Сергей Бобунец

СерьГа

СЛОТ

Сплин

Стимфония

Суп Харчо

Сурганова и Оркестр

Танцы Минус

Твердый ЗнакЪ

Уматурман

Ундервуд

Черный Кофе

Чиж & Co

Из нововведений сразу бросается в глаза отказ организаторов от уже привычного для всех деления сцен — в 2017 году артисты выступят на одной большой сцене. Для удобства она будет увеличена в размерах, а также оснащена большими плазменными экранами и новым музыкальным оборудование, которое сделает звук еще громче и качественнее. Помимо этого, в пределах фестиваля будут проводиться лекции, конкурсы, пилотажные зрелища, исторические реконструкции, можно будет посетить музей, театр и кино и, конечно, ЗАГС.

Из уже устоявшихся за долгие годы традиций зрители увидят палаточные городки, которые в этот раз разделятся на «Ленинград», «Москву» и «Свердловск», смогут оценить качество инфраструктуры в полевых условиях, услышать любимые группы, а также без проблем добраться до места проведения фестиваля как на личном, так и на общественном транспортах по специально проложенным маршрутам.

Главное приключение года не оставит без эмоций никого, кто решит обменять скучные три дня городской рутины на сногсшибательные впечатления. К чему слова? Билеты уже давно на сайте www.nashestvie.ru.

Кстати, организаторов тоже нужно знать, но тут без изменений — «НАШЕ Радио».

Фото: Anton Belickiy