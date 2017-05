Chinawoman — имя, знакомое многим, но Мишель Гуревич, выпустившая под ним три успешных альбома, не побоялась отбросить его и начать выступать под своим собственным. В посте об этом на своём официальном сайте она прощается со старой эрой и приветствует новую — это мало что объясняет, разве что является отсылкой к песне «End of an Era» с последнего альбома, New Decadence, который вышел в прошлом году.

Chinawoman в переводе — не только «китаянка», но и «фарфоровая женщина», что гораздо точней отражает самую суть песен Мишель: холодный звук и нескончаемо трогательная хрупкость, доступная внимательному слушателю. В России Мишель популярна не только благодаря своему происхождению и разухабистой песне про маму — русскую балерину (кстати, стоящей особняком на фоне всей её дискографии); в её музыке есть нечто настолько русское, что сложно поверить в тот факт, что в России Мишель никогда не жила. Её мощный грудной голос напоминает о Нико, но исповедальная искренность и ироничный фатализм её песен гораздо ближе Леонарду Коэну и Нику Кейву. 12 марта Мишель Гуревич выступит в Санкт-Петербурге на Эрарта Сцене (29 линия В.О., д.2).

Билеты можно купить на сайте «Кассир.ру»