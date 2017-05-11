19 мая в 20:00 на сцене одного из самых популярных концертных клубов Петербурга A2 Green Concert выступит блистательная и обворожительная певица, которая в этом году у всех на устах – Светлана Лобода. Ее свежий хит «Твои глаза» слышали все, даже далекие от поп-музыки люди. На своем первом для Петербурга большом сольном концерте певица представит свой новый мегауспешный альбом «H2LO», вышедший в марте этого года. Выход новой пластинки вызвал настоящий ажиотаж у поклонников LOBODA: спустя всего неделю после официального релиза «H2LO» получил платиновый статус в России, также альбом занял первые позиции в iTunes семи стран. Хит «Твои глаза» также получил платину. На концерте 19 мая Светлана помимо совсем новых треков, в числе которых и лид-сингл «Случайная», также исполнит и свои самые лучшие хиты, песни с нового лонгплея, ставшие хитами еще задолго до его выхода: «К черту любовь», «Пора домой», «Не нужна» и многие другие.

Заслуженному успеху роковой красотки предшествовал долгий и упорный труд: первые музыкальные коллективы Капучино и Кетч, роль в мюзикле «Эквадор», участие в группе ВИА ГРА, «Евровидение-2009», Светлана становится номинантом и победителем многочисленных музыкальных премий. И вот теперь LOBODA собирает полные залы в России, Европе и выступает в Америке. Успей купить билет на концерт невероятной LOBODA в кассе A2 Green Concert, ведь билетов осталось ничтожно мало: Спб, Проспект Медиков, 3 (ст.м. «Петроградская») или на сайте ShowGoGo.

