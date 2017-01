Британская поп-дива Софи Эллис-Бекстор готовится к новому туру, в рамках которого посетит Украину. 6 марта в киевском клубе “Sentrum” известная певица представит новую шестую студийную пластинку “Familia”, а также исполнит свои известные хиты.

Отметим, что в декабре Эллис-Бекстор выступила на украинском телешоу “X Factor”, во время которого зрители могли услышать одну из песен с нового диска “Come With Us”. Пластинка также включает другие танцевальные композиции, благодаря которым артистка завоевала свою аудиторию слушателей.

Карьера Софи началась в 17-летнем возрасте, будучи солисткой группы The Audience, но более громко о себе исполнительница заявила, как сольный артист после выпуска клубных хитов “Groovejet (If this ain’t love) и “Heartbreak (Make me a dancer)”. На счету Софи Эллис-Бекстор шесть студийных альбомов, а также дуэты с известными диджеями, среди которых Армин ван Бюрен, Freemasons, Junior Caldera и другие.

Концертный тур в поддержку альбома “Familia” стартует в феврале в Великобритании, а чуть позже звезда посетит еще несколько городов Восточной Европы.

