Исполнители легендарных хитов «Bring Me To Life» и «My Immortal», обладатели двух Грэмми, группа Evanescence, порадуют киевлян своими лучшими хитами в клубе Stereo Plaza уже 26 июня.

Evanescence возвращаются в мир большой музыки! После долгого творческого перерыва и, фактического роспуска группы, Эми Ли в 2015 году заявила о возобновлении деятельности коллектива, а позже рассказала, что работает над новым материалом для Evanescence. Пока новые песни еще пишутся, группа, в обновленном составе, решила напомнить о себе и проехать по миру с турне, названном Evanescence In Concert Tour. В рамках предстоящих выступлений, группа посетит и украинскую столицу, где уже через две недели даст большой сольный концерт.

Концерт Evanescence в Stereo Plaza 26 июня станет отличной возможностью для украинских фанатов погрузиться в атмосферу любимых и лучших песен в ожидании выхода нового материала, а заодно и оценить как сказался творческий отпуск Эми на звучании коллектива.

Выступление состоится в 26 июня в клубе Stereo Plaza по адресу: Киев, Краснозвездный проспект, дом 119. Начало в 20:00.