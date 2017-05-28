18 июля в Санкт-Петербург едет драйвовый и энергичный дуэт из Канады — Crystal Castles. Группа, исполняющая экспериментальную электронную музыку, а также синти-поп и панк, выступит на сцене клуба A2 Green Concert, где презентует свой новый альбом «Amnesty(I)», вышедший в августе прошлого года. Знаменитые своими кричащими лайвами и глитчами за агрессивное звучание в электро-панке, канадский дуэт Crystal Castles, основанный Итаном Кэтом и Элис Гласс, начал свою карьеру в 2008-м : их дебютный альбом Crystal Castles (I) был признан New Musical Express лучшим дебютным альбомом года и вошел во многие другие солидные рейтинги. Затем дуэт выпустил еще два альбома: «Crystal Castles (II)» и «Crystal Castles (III)». Второй альбом получил также большой успех, попав в престижный чарт «Billboard Hot 100». Четвертый альбом «Amnesty(I)» был записан в обновленном составе: в 2014 году Элис Гласс покинула Crystal Castles и занялась сольным творчеством, в 2015 году на место пришла Эдита Фрэнсис. По версии BBC, при прослушивании Crystal Castles, вы «будете без страховки брошены на произвол судьбы в водоворот оглушительной боли. Вы будете чувствовать, что можете сделать что угодно в этом мире, но это «что угодно» будет означать «ничего». Crystal Castles открывают такие эмоции, которые никогда раньше не проявлялись в танцевальной музыке».

Не пропусти! 18 июля в 20:00 в A2 Green Concert! Билеты: https://a2.fm/events/crystal-castles/