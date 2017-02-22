28 апреля в Санкт-Петербурге выступят легенды отечественного рок-н-ролла, самые яркие стиляги – группа Браво. Весенний концерт состоится на сцене клуба «A2 Green Concert». Группа Браво представит публике специальную программу «Бравоспектива» в которую войдут как бессмертные хиты, так и редко исполняемые песни. За более чем 30-летнюю историю таких хитов у группы получилось немало: 13 студийных альбомов, при участии разных вокалистов, так как состав группы неоднократно менялся (включая известную всем теперь как сольную артистку Жанну Агузарову). Вечно молодые и исправно модные московские стиляги из группы Браво вновь обрадует жителей Северной столицы своим концертом в «A2 Green Concert» 28 апреля в 20:00.

Билеты доступны в кассе клуба по адресу: Санкт-Петербург, Проспект Медиков, 3 (ст.метро Петроградская) или на сайте http://a2.fm