4 февраля в Санкт-Петербурге выступит британская метал-кор группа Architects. Концерт состоится на сцене известного клуба А2 Green Concert. Признанный одним из самых «агрессивных» в плане вокала на рок-сцене, коллектив представит петербургским поклонникам свой новый, седьмой по счету, студийный альбом «All Our Gods Have Abandoned Us», вышедший весной прошлого года. Группа, не раз менявшая свое название в начале карьеры, образовалась в 2006 году в английском городе Брайтон. Первый полноценный дебютник «Nightmares» рокеры выпустили все в том же 2006-ом, начиная выступать на различных фестивалях. За 10 лет карьеры Architects имеют в своей дискографии 7 студийных пластинок, 1 мини-альбом, несколько успешных туров по Великобритании и Европе и совместные выступления с такими группами как Bring Me To Horizon, SikTh и The Chariot и другими. Ну и, конечно же, не стоит забывать о мощной фан-базе по всему миру.

Если ты хочешь окунуться в вихрь прогрессив метал-кора и ощутить бешеное биение своего сердца, то приглашаем тебя на концерт Architects 4 февраля в 20:00 в клуб А2. Билеты можно приобрести в кассе клуба по адресу: Санкт-Петербург, Медиков проспект, 3 (ст.метро «Петроградская»).