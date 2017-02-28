15 апреля в Северной столице в клубе A2 Green Concert выступит одна из самых известных отечественных рок-групп — Animal ДжаZ. Коллектив представит свою новую концертную программу «Электроакустика», в ходе которой исполнит свои самые яркие хиты и новые песни. В 2017 году группа, записавшая в 2015 году лучший рок-альбом в России (по версии iTunes и премии «Чартова дюжина»), начинает продуктивно: работа над будущим альбом, выпуск нового EP и, самое главное, — большой гастрольный тур по России с новой концертной программой! Музыканты обещают представить уникальный визуально-световой ряд, любимые поклонниками хиты и новые песни — и при этом это всё те же Animal ДжаZ, песни которых проникают в самое сердце.

Билеты доступны в кассе клуба по адресу: Санкт-Петербург, Проспект Медиков, 3 (ст.метро Петроградская) или на сайте A2 Green Concert